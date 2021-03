Por O Dia

A prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, dá continuidade nesta terça-feira (16/03) a vacinação contra a Covid-19 para o novo grupo de idosos, com idade a partir dos 79 anos, que começou ontem. Para evitar aglomerações e proporcionar um melhor atendimento a essas pessoas, as subsecretarias de Vigilância em Saúde e da Atenção Básica, baseadas nos cadastros feitos previamente pelo público-alvo, disponibilizaram diferentes locais para a imunização.



Nesta terça-feira, das 10h às 15h, a vacinação acontecerá no Posto de Saúde Sílvio Henrique Braune, no Suspiro; no Tunney Kassuga, em Olaria; e Waldir Costa, em Conselheiro Paulino. Das 9h às 12h, a imunização também será feita nas Unidades de Saúde do Cordoeira; de Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Mury; Stucky; Riograndina; e no condomínio Terra Nova.



A apresentação do documento de identidade oficial, com foto; CPF; e da Carteira Nacional de Saúde (cartão SUS) é obrigatória.