Publicado 20/03/2021 14:41

Na próxima segunda-feira (22/03), Nova Friburgo estará novamente na Bandeira Laranja, período no qual são permitidas às unidades escolares das redes pública e privada a realização de aulas presenciais, com capacidade limitada a 50%. No entanto, segundo a Prefeitura, ainda não há previsão de retorno para as escolas municipais, que ainda estão passando por vistoria da comissão técnica multisetorial.

A comissão é composta por representantes das secretarias de Educação, Obras, Defesa Civil, Serviços Públicos e também do Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos (EGCP). Ela foi instituída no final do mês de fevereiro para avaliar a situação das 121 unidades escolares municipais antes de estabelecer uma data para a retomada.

Pela estratégia de avaliação estabelecida pela comissão, as unidades escolares serão classificadas, de acordo com três níveis de adaptação, para receberem os materiais ou então passarem por reformas necessárias para receber os alunos em meio a pandemia de Covid-19.