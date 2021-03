Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado informando a mudança de endereço da Coordenação da Vigilância Sanitária. Por conta da realocação, o órgão não vai funcionar entre os dias 22 e 26, retomando os serviços a partir da segunda-feira (29/03), na Avenida Euterpe Friburguense, 93, no centro.

O telefone de contato da Vigilância continuará o mesmo (22) 2523-1958. No mesmo endereço também funcionará o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CEREST).

A Secretaria de Saúde ainda informou na nota que Subsecretaria de Vigilância em Saúde voltou a prestar atendimentos dos setores de Vigilância Epidemiológica; Vigilância em Saúde Ambiental; Gerência de Promoção da Saúde (Saúde Auditiva, Coordenação do Programa de Tabagismo,Coordenação de Alimentação e Nutrição e Programa Saúde na Escola), no antigo endereço, na Rua Augusto Cardoso, 62, no centro.