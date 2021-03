Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio das subsecretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica, informa que nesta quarta (31/03) e quinta-feira (1/04) acontecerá a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos entre 82 e 84 anos. Deverão ser apresentados os seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação adquirido na primeira dose.

A vacinação acontecerá na quarta e quinta-feira, das 10h às 15h, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, em Olaria. Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino; e Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira.

Somente na quarta, a imunização será aplicada nas Estratégias de Saúde da Família de Riograndina, Mury e Lumiar, das 9h às 12h.

E na quinta, também das 9h às 12h, a vacinação acontece nas Estratégias de Saúde da Família de Amparo, Campo do Coelho, São Geraldo e Conquista.



A Secretaria de Saúde destaca que o trabalho de imunização feito em Nova Friburgo é baseado em estudos prévios sobre a quantidade de pessoas que compõem o público-alvo e a quantidade de vacinas disponível. Sendo assim, não há a necessidade dos idosos e acompanhantes chegarem horas antes da abertura dos pontos de vacinação, promovendo aglomeração, porque haverá vacinas suficientes para todos que foram imunizados com a primeira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que todo o andamento da imunização contra a Covid-19 no município segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) e é constantemente atualizado e divulgado no site da Prefeitura, na aba “Portal da Transparência”.