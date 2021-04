Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo inicia na próxima semana a vacinação de idosos acamados com idade entre 60 e 89 anos. Segundo a Secretaria, são quase 790 pessoas que serão imunizadas pelas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF). De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabiola Braz Penna, essa ampliação é possível porque todos os idosos acamados cadastrados acima de 90 anos já receberam as duas doses da vacina.

Ainda de acordo com a subsecretária, 277 idosos estavam cadastrados para receber a imunização nesta primeira fase. Agora as equipes serão orientadas para vacinar o novo grupo de acamadas, sendo divulgado o cronograma conforme as áreas de atendimento das unidades de saúde, como foi realizado antes.

A imunização desse público é feita por equipes dos profissionais de cada ESF, que é responsável pelos acamados de sua área de cobertura. Já nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Cordoeira e São Geraldo, a cobertura é feita pela equipe da unidade. Já as UBS do Centro, Olaria e Conselheiro têm três equipes fixas, uma para cada local, que vão vacinando por área.

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 15 de fevereiro. Para quem ainda não conseguiu se inscrever para receber a imunização, um responsável ou familiar da pessoa acamada deverá procurar a unidade de saúde mais próxima da residência e efetuar a inscrição.