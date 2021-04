Por Paula Valviesse

Publicado 03/04/2021 09:00

Na transmissão ao vivo pelo Facebook realizada nesta quinta-feira (1/04) o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon e a secretária de Saúde, Nicole Lessa, falaram sobre os 30 respiradores pulmonares recebidos pelo município e que ainda não estão sendo utilizados. De acordo com eles, antes de abrir mais leitos é preciso concluir uma adequação na rede elétrica do Hospital Municipal Raul Sertã, além da contratação de mais profissionais para suprir as demandas da unidade.

Além da unidade de saúde precisar passar por uma reestruturação na estação de energia para suportar os novos aparelhos, de acordo com o prefeito, uma das maiores dificuldades encontradas pelo município para abertura de mais leitos é a necessidade de mais profissionais de saúde. Além disso, existe ainda a questão da compra de medicamentos, que, segundo a secretária de Saúde, estão sendo adquiridos apesar da grande demanda atual por conta da pandemia.

Sobre a demanda de profissionais na área de Saúde, o prefeito reforçou a convocação dos 167 profissionais que participaram do processo seletivo simplificado, mas comunicou que ainda há um déficit e que para suprir essa necessidade vai ser aberto um novo edital para a contratação de 63 médicos, grande parte para atender ao Hospital Municipal Raul Sertã, mas também para auxiliar na vacinação contra a Covid-19.

Nicole Lessa ainda destacou que, apesar de a abertura de novos leitos ser importante para o município, os mesmos precisarão ser regulados junto ao Estado, o que significa qu,e em caso de necessidade, outras cidades poderão contar os leitos semi-intensivos do município. Os 30 respiradores pulmonares, que já estão montados e devidamente testados, serão somados aos que já estão em uso no hospital, chegando o município ao total de 101 aparelhos.