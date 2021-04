Por Paula Valviesse

Publicado 07/04/2021 19:38

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o boletim Covid-19 desta quarta-feira (7/04), com informação dos 17 leitos clínicos que foram abertos pelo município. Contudo, mesmo com as novas vagas, o Hospital Municipal Raul Sertã aparece com 100% de ocupação tanto dos leitos clínicos quanto dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com a doença.

De acordo com o boletim, todos os 42 leitos clínicos da unidade que é referência no tratamento da Covid-19 foram ocupados entre esta terça-feira (6/04), quando foi concluída a ampliação, e hoje. Já a taxa geral de ocupação, que conta com os leitos disponíveis nos três hospitais particulares da cidade, está em 85,50% dos leitos clínicos e 88% dos leitos de UTI, havendo seis vagas de UTI no município.

Conforme publicado pelo município junto com o anúncio dos novos leitos, de acordo com o Núcleo Interno Regulatório do Hospital Municipal Raul Sertã, já existem pacientes de UTI na iminência de serem regulados pelo estado, ou seja, friburguenses que precisarem de internação em UTI correm o risco de não conseguirem vagas no município e serem encaminhados para qualquer outra cidade onde haja leito vago no estado.

Ainda segundo os dados do boletim, Nova Friburgo registra hoje 12.872 casos positivos de Covid-19 e 383 mortes pela doença. Os casos recuperados somam 6.049 e os descartados, 12.042. No município existem ainda 64 casos suspeitos, sendo cinco mortes, que aguardam o resultado de exames.

Também nesta quarta-feira foi atualizado o “Vacinômetro”. Até o momento, Nova Friburgo já aplicou 29.019 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 23.545 pessoas vacinadas com a primeira dose e 5.474 com a segunda.