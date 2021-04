Por O Dia

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo emitiu um comunicado na noite desta quarta-feira (7/04) no qual informa que não haverá expediente na Casa Legislativa nesta quinta-feira (8/04). Segundo a nota, a medida foi definida em função do atual estágio de disseminação da Covid-19, estando o município com um alto percentual de leitos ocupados.

Ainda de acordo com o Legislativo, o fechamento da Câmara tem como objetivo evitar o fluxo de parlamentares e servidores no prédio. Além disso, outras medidas de enfrentamento à pandemia estão sendo estudadas e serão divulgadas conforme foram definidas pela presidência da Casa.

Vale destacar que, às terças e quintas-feiras são realizadas as sessões ordinárias do Legislativo. No entanto, a nota não informou se os parlamentares vão participar de sessão virtual.