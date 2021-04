Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:55

contratação de mais médicos. Com o aumento do número de casos de Covid-19 em Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Saúde tem tentado se organizar para abrir mais leitos. Na última quarta-feira (7/04), foi anunciada a abertura de 17 leitos clínicos , mas para ampliação de leitos semi-intensivos, com utilização dos 30 respiradores pulmonares que ainda não estão sendo utilizados no Hospital Municipal Raul Sertã, por exemplo, é necessária a

Processo Seletivo Simplificado, para inscrições de médicos de 19 especialidades diferentes, que podem ser feitas entre esta quinta-feira (8/04) e a sexta-feira (9/04), das 10h às 16h, presencialmente, na Sala de “Gestão de Crise”, localizada no Centro Administrativo Municipal Prefeito César Guinle, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, primeiro andar, no Centro, ou através de envio da documentação para o e-mail: Com isso, o município abriu um novo, para inscrições de médicos de 19 especialidades diferentes, que podem ser feitas entre esta quinta-feira (8/04) e a sexta-feira (9/04), das 10h às 16h, presencialmente, na Sala de “Gestão de Crise”, localizada no Centro Administrativo Municipal Prefeito César Guinle, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, primeiro andar, no Centro, ou através de envio da documentação para o e-mail: [email protected]

Segundo a Secretaria, a perspectiva é de chamamento imediato desses profissionais devido à demanda que o município necessita. São buscados profissionais de especializações como pneumologista, clínico geral, psiquiatra, neurologista, hematologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, pediatra, cardiologista, intensivista, clínico emergencista, ortopedista, cirurgião geral, entre diversas outras.