Publicado 11/04/2021 10:00

A Prefeitura Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e das subsecretarias de Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, retoma nesta segunda (12/04) e terça-feira (13/04) a vacinação contra a Covid-19 com a chegada de novas doses no município. A previsão é de que sejam vacinadas, somente com a primeira dose, 3.302 idosos entre 67 e 68 anos.

Conforme aconteceu nas outras etapas, será obrigatório a apresentação dos seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão do SUS. A imunização será realizada nos principais postos de saúde e também nas Estratégias de Saúde da Família, em dias e horários diferentes, para evitar aglomerações.

Conforme a Secretaria de Saúde vem alertando, não é necessário que as pessoas cheguem antes do horário de abertura das unidades de saúde e ainda é orientado que os idosos de 67 e 68 anos, público-alvo atual, dêem preferência pela imunização nos postos próximos às suas residências.

A vacinação acontece na segunda e terça-feira, das 9h às 15h, nas Unidades Básicas do Suspiro; Olaria; Cordoeira; e no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino.

Também na segunda-feira, das 9h às 12h, acontece a imunização nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Terra Nova; Olaria (I,II e III); e São Geraldo.

Na terça-feira, das 9h às 12h, a vacinação terá andamento nas Estratégias de Saúde da Família de Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Stucky; Varginha; Mury; Rio Bonito; e São Geraldo.