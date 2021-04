Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:42

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Supervisão, do 11º BPM de Nova Friburgo prenderam, no último sábado (10/04), um homem de 26 anos que mantinha uma estufa para cultivo de maconha dentro de sua casa, na Rua Jacir Linhares Ramos, nas Braunes. Segundo a PM, o suspeito seria um grande fornecedor de drogas e, além da plantação, foram apreendidos com ele tabletes de maconha e comprimidos de ecstasy.

O suspeito foi abordado na rua, estando de posse de um tablete grande de maconha, de aproximadamente um quilo. Ao ser questionado pelos PMs, ele informou sobre a estufa e sobre o restante das drogas. Ao todo foram apreendidos quatro tabletes grandes e 25 tabletes pequenos de maconha, 14 comprimidos de ecstasy, nove pés de cannabis e ainda uma munição intacta calibre 556 milímetros, além de material para embalagem das drogas.

Publicidade

O suspeito e todo o material foram encaminhados pelos PMs para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.

Também no sábado, uma ação do Patamo na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova V, em Conselheiro Paulino, terminou com a apreensão de dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 41 unidades de maconha, dois celulares e R$ 70 em dinheiro.

Publicidade

Em outra ação, desta vez em Lumiar, na RJ-142, localidade de Santiago, os policiais militares do Serviço Reservado (P2), apreenderam 160 papelotes de cocaína, uma trouxinha de maconha, uma pistola calibre 9 milímetros com 62 munições e uma carteira de habilitação falsa. Segundo a PM, o local seria usado como local de armazenamento de drogas do Cordoeira. Um homem, de 22 anos, foi identificado durante a ação, mas fugiu para interior de uma área de mata.

Na sexta-feira (9/04), os PMs do 11º BPM já tinham prendido um homem de 21 anos e um adolescente, de 15 anos, com 129 papelotes de cocaína, 324 trouxinhas de maconha e três radiotransmissores, no Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino. Em Olaria, no conjunto habitacional Amarelinho, um suspeito de 18 anos foi preso com 37 papelotes de cocaína no mesmo dia.