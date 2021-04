Por O Dia

Um motociclista de 29 anos anos morreu ao colidir com um muro na tarde desta quinta-feira (22/04), na Avenida Conselheiro Julius Arp, em Nova Friburgo, próximo ao Nova Friburgo Country Clube. Os bombeiros foram acionadas ao local do acidente por volta das 13h e constataram o óbito no local.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas ao local. Não há informações sobre o que teria causado o acidente. De acordo com testemunhas, o motociclista trabalha como motoboy.

Por causa do acidente, uma das faixas da avenida, sentido Olaria, precisou ser interditada, mas não houve comprometimento da fluidez do tráfego de veículos.