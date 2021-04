Por Paula Valviesse

Publicado 29/04/2021 14:22 | Atualizado 29/04/2021 14:51

Nova Friburgo amanheceu sem o serviço de transporte coletivo nesta quinta-feira (29/04). Conforme previsto em assembleia da categoria com o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Nova Friburgo, à meia noite foi iniciada a greve. No entanto, em nova reunião realizada hoje, às 11h, na porta da garagem da empresa Nova Faol, em Conselheiro Paulino, os profissionais decidiram suspender a paralisação, que durou somente 13 horas.

Segundo o presidente do sindicato, Ivanir Honorato da Fonseca, a decisão de voltar ao trabalho foi amplamente discutida junto aos profissionais, ficando decidido pela maioria a suspensão da greve até o dia de pagamento. De acordo com Ivanir, existe um receio por parte dos trabalhadores de que o salário não seja pago no quinto dia útil, em função de uma queda de receita da empresa no período em que o município ficou na Bandeira Roxa.

“Decidimos por uma paralisação por tempo indeterminado, o que significa que ela poderia durar dias ou apenas horas. Em nova assembleia realizada hoje, foi decidido o retorno do serviço, primeiro com alguns ônibus e, a partir da meia noite, em sua integralidade. Vamos permanecer em estado de greve, mas optamos por esperar até o dia 7, quando está previsto o pagamento e também a conclusão da licitação lançada pela Prefeitura. Se não cair o pagamento, nós paralisamos novamente, dessa vez embasados pela falta de salário e o receio pela perda do emprego de 608 trabalhadores”, explicou Ivanir.

Conforme dito anteriormente pelo presidente do sindicato, a manifestação, com passeata da Estação Livre até a porta da Prefeitura, na última segunda-feira (26/04) , assim como a determinação de paralisação do serviço hoje, foi uma forma de chamar a atenção do Executivo, uma vez que o sindicato já havia enviado ofícios, solicitando uma reunião com o prefeito.

Na reunião realizada ontem, na sede da Prefeitura, que terminou por volta das 23h, da qual participaram os representantes da categoria, o prefeito Johnny Maycon e o representante da comissão de mobilidade da Câmara de Vereadores, foi elaborada uma ata, na qual Johnny Maycon se comprometeu em interceder junto a empresa que vencer a licitação para que os trabalhadores sejam absorvidos.

"Nós cobramos do prefeito uma posição quanto aos empregos que serão perdidos. O correto seria que a questão do aproveitamento dos trabalhadores estivesse incluída no edital da licitação, não apenas comunicada nas redes sociais e em entrevistas à imprensa. Foi elaborada a ata, assinada por todos os presentes e pelo prefeito, na qual ele reafirmou o compromisso de interceder junto a empresa que vencer a licitação pela contratação dos funcionários da Nova Faol que perderem seus empregos com essa mudança”, conta o presidente.

Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a questão do transporte, mesmo com a licitação ainda é bastante complexa: “Questionamos ainda o tempo de tramitação da licitação, já que a Nova Faol entrega de vez o serviço no dia 15 de maio. A licitação termina no dia 7 de maio, mas a nova empresa que assumir tem um prazo de 60 dias para se instalar, onde o povo vai achar transporte nesse meio tempo?”.