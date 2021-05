Por O Dia

Publicado 08/05/2021 14:31

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas, nesta sexta-feira (8/05), que terminou com a prisão de dois homens, ambos com 34 anos, que atuavam como “entregadores em domicílio” do tráfico. Com a dupla foram apreendidos mais de 8 quilos de cocaína.

Denúncias e a investigação da PM levaram a guarnição até a Estrada Coronel Heber da Costa, na Chácara do Paraíso. No local, os policiais abordaram o veículo, no qual estavam os dois suspeitos, com seis papelotes de cocaína. A dupla confessou então aos militares que atuava com a entrega das drogas, como um “disque drogas”.

Além de assumirem o envolvimento com o tráfico, os suspeitos ainda informaram a localização do restante do material. No local foram apreendidos oito tabletes de cocaína, pesando 8.175 quilos, um tablete de maconha de 840 gramas, duas balanças e material para embalagem das drogas.

Os suspeitos e o material foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.

Também nesta sexta-feira, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam três homens, de 21,22 e 23 anos, em ação de combate ao tráfico na Avenida Conselheiro Julius Arp, na altura do bairro Olaria. Com os suspeitos foram apreendidas cinco tabletes pequenos de maconha, 76 unidades da mesma droga e 32 unidades de cocaína.