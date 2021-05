Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:11

Sem doses da vacina CoronaVac e com o uso da vacina da Pfizer limitado a capital, Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta terça-feira (11/05) sobre a suspensão da vacinação de mulheres grávidas com a primeira dose do imunizante Astrazeneca/ Oxford. De acordo com o município, a decisão segue a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que também foi emitida hoje.

De acordo com a nota da Anvisa, a orientação é para que seja seguida a bula atual do medicamento da AstraZeneca, na qual não consta o uso em gestantes. A nota destaca ainda o “monitoramento constante de eventos adversos possivelmente causados pelas vacinas em uso no país."

“O uso off label de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente. A bula atual da vacina contra Covid da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina por gestantes sem orientação médica”, diz o texto publicado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, os demais grupos prioritários continuarão sendo vacinados, conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.