Nova Friburgo completa mais um ano em meio a pandemia de Covid-19. No próximo domingo, 16 de maio, a cidade celebra seus 203 anos novamente sem o tradicional desfile cívico-militar e sem grandes eventos. Para marcar a data, a Prefeitura divulgou uma programação especial, exclusivamente on-line e sem a presença de público.

A solenidade começa com a transmissão, às 9h, da cerimônia de hasteamento das bandeiras, pelo canal da Prefeitura no Youtube . Na ocasião, a população também poderá acompanhar virtualmente o pronunciamento de autoridades sobre o aniversário da cidade e assistir a vídeos, apresentações culturais, trovas e depoimentos gravados na "Homenagem a Nova Friburgo e sua gente”.

Às 14h está prevista uma live com o tema “203 anos de Nova Friburgo”, que será transmitida pelo canal do Youtube Descubra Nova Friburgo

O encerramento das programação especial será com a apresentação ao vivo “Live Seeds by Scape”, às 20h, no canal do Youtube Scapemusicbr , voltado para apaixonados por música eletrônica.