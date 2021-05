Por O Dia

Após pactuação com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que irá enviar doses da vacina Pfizer, que até então estava sendo aplicada apenas na capital, para 19 municípios com mais de 150 mil habitantes. Nova Friburgo está entre as cidades contempladas e, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, participou, nesta quinta-feira (20/05), de uma reunião virtual com o Governo do Estado para discutir informações referentes ao recebimento das doses.

Segundo a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, na reunião ficou definido que o Estado enviará as doses já descongeladas (entre 2 e 8 graus) ao município e o lote deverá ser utilizado em até cinco dias após o recebimento. Assim que forem entregues, as vacinas ficarão armazenadas na câmara fria da Policlínica Doutor Sylvio Henrique Braune, no Suspiro. Como ainda não foi informado quantas doses serão enviadas ao município, ainda não há um cronograma definido para a utilização deste lote da Pfizer.

O Ministério da Saúde enviou ofício aos estados esclarecendo que, de acordo com as novas orientações sobre o armazenamento da vacina e a necessidade de ampliação do calendário vacinal, o imunizante da Pfizer poderá ser distribuído para cidades que estejam a até duas horas e meia de distância da capital. O documento também reforça a importância de as doses serem destinadas a municípios que tiverem recebido a capacitação da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações sobre logística e uso desta vacina nos dias 17 e 18 de maio.



De acordo com o ofício, a logística de transporte e o armazenamento nas centrais de rede de frio deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias. Já para o armazenamento nas unidades de saúde, as vacinas devem permanecer entre 2°C e 8°C. Nesse caso, o imunizante tem durabilidade de cinco dias. Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em no máximo seis horas. A expectativa é de o Estado realize a distribuição até a próxima terça-feira (25/05).

Além de Nova Friburgo, também receberão a vacina da Pfizer as cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), entre os municípios serão dividas 57.330 doses do imunizante.