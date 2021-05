Por O Dia

Publicado 23/05/2021 19:24

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria Municipal de Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, dará prosseguimento nesta semana à aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desta vez, o público-alvo é o de pessoas de 47 a 53 anos com comorbidades e portadores de diabetes mellitus a partir de 18 anos de idade.

A imunização será realizada na segunda e na terça-feira (24 e 25 de maio), das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na Quadra da Escola de Samba Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na Policlínica Dr. Sylvio Henrique Braune, no Centro.

Somente na segunda-feira, 24, das 9h às 12h, a imunização será feita nas ESF Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Riograndina, Terra Nova, Olaria (I, II, III) e UBS/ESF São Geraldo (5ª Igreja Batista).

Na terça-feira, 25, das 9h às 12h, será nas ESF de Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Stucky, Varginha, Mury, Rio Bonito e ESF/UBS de São Geraldo (5ª Igreja Batista).