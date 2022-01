Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 05/01/2022 21:56

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo desta terça-feira (4/01), o Decreto Municipal 1.261/2022, que estabelece o calendário fiscal para o exercício financeiro de 2022, para cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), entre outros.

Os carnês para pagamento dos tributos já podem ser retirados pelos contribuintes por meio do site da Prefeitura. Segundo a Secretaria de Finanças, em breve também serão estabelecidos locais físicos para auxiliar as pessoas que não conseguirem acessar as guias ou que não tem acesso a internet.

Os prazos para pagamento do IPTU e da TCLD terão descontos. Quem estava com os tributos em dia até 31 de dezembro e optar por cota única, com pagamento até 10 de março, receberá 10% de desconto. Quem não está com os impostos em dia, mas mesmo assim optar por cota única, receberá 5%.

Já quem optar pelo parcelamento, sem desconto, poderá dividir o valor em 10 cotas e os prazos para pagamento da primeira parcela será até 10 de março, seguindo as demais mensalmente, também todo dia 10, até a última a ser paga em 10 de dezembro.

De acordo com a Lei, a correção dos valores dos tributos teve acréscimo de 1% para os imóveis com faixas de valores venais de R$ 597.954,08 a R$ 896.931,11; 2% para faixas entre R$ 896.931,12 até R$ 1.136.112,74; e 3% para imóveis com valores acima de R$ 1.136.112,74.