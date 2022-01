Trecho da RJ-116 em Nova Friburgo é bloqueado por mais uma queda de árvore | Nova Friburgo | O Dia

Queda de árvore na RJ-116, na altura de Theodoro, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/01/2022 14:21

A chuva continua causando transtornos em Nova Friburgo. Neste sábado (8/01), mais uma árvore caiu e interrompeu o tráfego de veículos na RJ-116, na altura de Theodoro de Oliveira. Segundo a Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, a rede elétrica também foi danificada.

Ninguém ficou ferido, mas a queda da árvore, na altura do quilômetro 67, arrastou um poste de energia elétrica, sendo necessário apoio da concessionária de energia. No momento, o trecho segue em esquema de “Siga e Pare” e equipes da Rota 116 trabalham para desobstrução total da via.