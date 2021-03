Alunos se apresentaram em eventos anteriores: Na foto, aluna Claryssa Barbosa DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 00:00

O maior festival de dança da Baixada Fluminense está chegando! Entre quinta-feira e domingo da semana que vem, moradores de Nova Iguaçu, e até mesmo quem quiser vir de outros municípios, poderão curtir as apresentações de dançarinos, gratuitamente.

Dirigido pela bailarina Tereza Petsold, a iniciativa visa incentivar artistas locais e de todo o Brasil a mostrarem seu trabalho com o objetivo de promover intercâmbio e desenvolvimento da arte e da cultura, proporcionando, assim, eventos de alto nível à população da Baixada.

A abertura oficial acontece no palco do TopShopping, com apresentação da Cia Tereza Petsold com o pocket do espetáculo Autoral, de Luciana Petsold e Maciel Dias. E tem mais: as mostras de dança serão transmitidas ao vivo pelo canal da academia no youtube.

Academias de diversas regiões do Rio de Janeiro e do Brasil farão parte do festival, como: Pernambuco, Salvador, João Pessoa, Ceará, Distrito Federal, Juazeiro do Norte, Resende, Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense.

Serão quatro dias de uma extensa programação dedicada à dança, desde competições em diversas modalidades, como ballet, jazz, sapateado e hip hop; oficinas de aperfeiçoamento, mostra infantil, dança na praça, até audições para bolsas de estudo em escolas de dança internacionais.

No primeiro dia, após a abertura, às 18h, acontece o concurso de dança. A competição conta com uma equipe de jurados renomados que irão avaliar concorrentes, que disputarão por prêmios de até R$ 16 mil. Ao final de cada uma das quatro noites haverá o 'Papo com Jurados', onde as notas recebidas pelos grupos serão explicadas pelos avaliadores.

Com o intuito de oferecer uma grande oportunidade de um intercâmbio entre os bailarinos participantes, o evento conta com audições para bolsas de estudo em escolas de dança. Tereza tem um lado social em sua companhia, que oferece aulas de dança gratuitas para jovens de escolas públicas da região.

"O festival nasceu para mostrar que na Baixada Fluminense também é possível fazer arte com excelência. Bailarinos renomados já prestigiaram nosso evento. Tenho muito orgulho do que construímos ao longo destes 27 anos. Porque, além de trazer cultura para nossa cidade, conseguimos mostrar para os jovens que é possível que a arte deles seja vista, aplaudida e reconhecida", afirma Tereza.

O festival conta com patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.