Publicado 10/02/2022 06:00

A história do Estado do Rio de Janeiro é um baú de influências de várias nacionalidades. Portugueses, franceses, holandeses e ingleses tiveram presença marcante em nosso país. Posteriormente, os suíços, italianos, espanhóis, japoneses nos trouxeram culturas que até os dias de hoje nos brindam com hábitos e costumes repletos de conhecimento e aprendizado. Para que essa chama cultural jamais se apague, nossas escolas interculturais vão estimular, cada vez mais esse leque de cultura, levando o aluno a passear pelo idioma, história, culinária, arte e curiosidades desses países.

Em um mundo globalizado e conectado como o de hoje, não devemos enxergar mais como um “luxo” ou meras disciplinas o ensino de idiomas. As redes sociais encurtaram as distâncias territoriais e, desta forma, a fluência em diferentes línguas auxilia no entendimento de acontecimentos internacionais, ampliam horizontes, expandem o conhecimento, aumentando as oportunidades em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.



O compromisso do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é trabalhar para que a rede estadual de ensino seja referência para a Educação pública de qualidade do país. Nesse viés, é imprescindível o avanço das interculturais, por entender que elas abrem as portas para o futuro que almejamos para os nossos alunos.



Empenhada em oferecer cada vez passaportes interculturais para que nossos alunos percorram os lugares mais cobiçados do mundo, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro já conta, atualmente, com 12 colégios interculturais (Rússia, Itália, Espanha, México, Estados Unidos, Turquia, Alemanha, Japão, dois da França e dois da China), além do Curso Livre de Coreano no Colégio Estadual Olga Benário Prestes.

O Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, em Manguinhos, inserido no projeto Cidade Integrada do governo do estado, vai contar com os idiomas inglês e espanhol. Todo esse investimento no ensino de línguas e culturas estrangeiras tem como objetivo levar o acesso a uma aprendizagem diferenciada aos alunos da rede pública.



Os idiomas ensinados na rede estadual de ensino do Estado do Rio do Janeiro estão entre os mais falados no planeta. Mais do que simples matérias, o que queremos é apresentar uma forma de potencializar as possibilidades culturais e profissionais dos nossos estudantes.



Uma proposta pedagógica com foco na Educação integral aponta que são crescentes os índices de aprovação dos alunos das nossas Escolas Interculturais nas universidades públicas do país. E que, nessas unidades, o índice de evasão é decrescente.



A semente foi plantada e já estamos colhendo frutos dessa parceria, que é o resultado de um esforço conjunto da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro com os consulados parceiros e as famílias dos nossos estudantes, todos comprometidos em alcançar protagonismo de excelência para o futuro. Que se multipliquem os milhares de estudantes já beneficiados pelas interculturais!

Alexandre Valle é secretário de estadual de Educação