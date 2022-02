Chicão Bulhões é secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio - divulgação

Chicão Bulhões é secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio divulgação

Publicado 09/02/2022 06:00

Além de ser uma das principais manifestações culturais do mundo, o Carnaval carioca também é um motor para a Economia da cidade e uma fonte de renda para milhares de famílias. Em 2020, último ano em que a festa aconteceu, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões, com a vinda de dois milhões de turistas, segundo dados da Riotur. Sendo assim, o Carnaval não deve ser visto apenas como uma festa, que dura alguns dias no ano, mas sim como um grande instrumento de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro.



Pelo segundo ano consecutivo a folia de rua teve que ser cancelada por conta da pandemia, deixando milhares de trabalhadores sem uma renda extra no período. Pensando neles, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) do Rio elaborou o Auxílio Ambulante Carnaval de Rua, como uma forma de tentar minimizar os impactos do cancelamento da festa para uma população mais vulnerável que depende dessa receita.



Em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, o auxílio de R$ 500 será pago em uma parcela única aos 9.262 ambulantes cadastrados oficialmente como “promotores de venda” no Carnaval de 2020, último ano no qual a festa aconteceu. Esta é uma forma da prefeitura garantir que o programa irá beneficiar aqueles que comprovadamente atuam no Carnaval de rua. São trabalhadores que, há dois anos, participaram de mais de 600 desfiles de mais de 500 blocos cadastrados pela RioTur em todas as áreas da cidade.



Esses números constam no estudo “Carnaval em Dados", elaborado pela SMDEIS, em parceria com a Fundação João Goulart, que será lançado nas próximas semanas. O objetivo foi compilar informações sobre o carnaval que possam subsidiar políticas públicas sobre o assunto.



Esta não é a primeira vez que a prefeitura cria um programa de auxílio para tentar atenuar os efeitos da pandemia na vida da população mais pobre. No ano passado, foram algumas iniciativas com esse objetivo.

Em parceria com a Câmara dos Vereadores, o Auxílio Empresa Carioca ajudou os negócios mais impactados pelas medidas restritivas do início do ano, colaborando para preservar mais de 18 mil empregos em cerca de cinco mil empresas.

Já no Auxílio Carioca, foram destinados aproximadamente R$ 93 milhões para cerca de 670 mil pessoas, contemplando famílias em estado de vulnerabilidade social, famílias beneficiadas pelo Programa Cartão Família Carioca, ambulantes, auxiliares de ambulantes e famílias que recebem o Cartão Merenda. A Secretaria Municipal de Cultura lançou o edital “Cultura do Carnaval carioca”, que destinou R$ 3 milhões para grupos representativos, entre blocos, bandas, cordões e outros grupos e manifestações.

Em resumo, essa resposta rápida da Prefeitura do Rrio, com Auxílio Ambulante Carnaval de Rua, política pública elaborada pela SMDEIS, tem como resultados esperados reduzir os impactos do cancelamento do Carnaval dos blocos de rua na renda dos trabalhadores do comércio ambulante no Rio.

Chicão Bulhões é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio