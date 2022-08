Marcos Ferrari é presidente-executivo da Conexis Brasil Digital - divulgação

Marcos Ferrari é presidente-executivo da Conexis Brasil Digitaldivulgação

Publicado 12/08/2022 05:00

O 5G chegará nas capitais brasileiras paulatinamente até o final de setembro e mudará a vida de milhões de pessoas para sempre. Em breve estará disponível a tecnologia de última geração com potencial de transformar de forma sem precedentes os setores produtivos e a maneira de as pessoas viverem e se divertirem.



Um dos maiores benefícios do 5G, no entanto, ainda é pouco aclamado ou discutido em maior profundidade, mas tem potencial de impactar de maneira decisiva a atual e as próximas gerações. Trata-se da evolução no tratamento de problemas ambientais.



Durante muitos anos, o Brasil esteve na dianteira da agenda pró-sustentabilidade mundial e a implementação do 5G no país pode ser um caminho para avançar sobre essa questão. Uma oportunidade para usar a tecnologia no combate a prejuízos ambientais e na proteção de áreas verdes.



A partir de agora será possível ter um maior controle no combate ao desmatamento. Por conta da rapidez da nova rede, será possível monitorar em tempo real as florestas e demais áreas. A vigilância será verdadeiramente ativa e medidas poderão ser tomadas de maneira remota, seja na prevenção de queimadas ou na análise do ambiente.



Com isso, pode-se resolver problemas antes de tomarem grandes proporções. Além dos evidentes ganhos ambientais, a medida pode gerar economia de milhões de reais aos cofres públicos todos os anos.



A gestão agrícola como um todo se tornará mais eficiente, com análises digitais em tempo real e maior efetividade dos recursos investidos. Dessa maneira, por exemplo, produtores rurais poderão evitar que o solo e a água sejam contaminados pelo uso de produtos químicos em excesso ou mal-empregados.



Adiante, toda a logística poderá ser otimizada, com uso mais inteligente do transporte e de rotas. Em um país com dimensões continentais, tal avanço será muito importante para diminuir a pegada de carbono.



Há mais vantagens. Segundo dados da Nokia, as redes 5G serão até 90% mais eficientes energeticamente em comparação com as anteriores. E a própria disseminação de aparelhos controlados por aplicativos, que permitem apagar lâmpadas ou desligar eletrodomésticos, já ajudará a diminuir desperdícios.



De acordo com pesquisa realizada pela Consultoria IDC Brasil, 95% dos brasileiros já ouviram falar da nova tecnologia, despontando como o país com mais consumidores cientes sobre o assunto da América Latina. No entanto, para que o 5G seja um divisor de águas, será preciso conscientizar os setores produtivos a investirem nas soluções que trarão benefícios diversos. Gestão ambiental eficiente gera lucro e as gerações futuras agradecem.



Marcos Ferrari é presidente-executivo da Conexis Brasil Digital