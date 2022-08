Hamilton Vasconcellos - Divulgação

Publicado 13/08/2022 05:00

O Réveillon voltou! Após dois anos sem a tradicional festa, o Réveillon do Rio retornará com força total. O famoso espetáculo da queima dos fogos terá a volta dos shows musicais e a união de cariocas e turistas de toda parte do Brasil. O palco principal será montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Mas palcos menores também serão montados levando alegria a todos por toda orla.

A festa acontecerá por toda a cidade, de Paquetá até Ramos, de Guaratiba até a Praia do Flamengo. Serão shows e 12 minutos de espetáculos pirotécnicos para a alegria de todos os cariocas.



Muito além da festa, a previsão é de otimismo para o setor de Turismo com a expectativa de uma ocupação de 100% dos hotéis da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, os atuais 52 mil quartos estarão ocupados. A previsão da associação de hotéis é de que 18% desses hóspedes serão de estrangeiros.



O dólar alto e a pouca oferta de voos internacionais mantêm aquecido o turismo interno. Isso traduz claramente a retomada forte da Economia brasileira, mas também reflete a crise do Turismo na Europa em função da guerra da Ucrânia.



E o otimismo no Rio não se restringe à capital. Cidades como Búzios, Cabo Frio, ambas na Região dos Lagos; Petrópolis, na Região Serrana; e Angra dos Reis, na Costa Verde; poderão atingir os mesmos números de ocupação hoteleira com as suas tradicionais festas de final de ano.



Além disso a maré do turismo vem crescendo até pelo mar. A temporada de cruzeiros 2022/2023 será a maior dos últimos dez anos, com uma expectativa de 432 mil cruzeiristas na cidade do Rio. Além da capital, destinos consolidados para os cruzeiristas como Angra dos Reis, Búzios e Cabo Frio, a novidade será Paraty, que receberão os visitantes com a certeza da força do turismo na Economia do Rio e do Brasil.

Hamilton Vasconcellos é presidente da Comissão de Turismo da OAB-RJ