Gabriela Gibrail - Secretária de Educação Persante Baldoni

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 07:30

Em Paraty as mulheres estão a passos largos na conquista de espaço. As principais pastas, neste momento de pandemia estão nas mãos das mulheres.

A cidade tem um coletivo feminino muito forte, principalmente depois da criação da coordenadoria da mulher, segundo Gabriela Gibrail, secretária de educação: “ainda temos um caminho a galgar, mas estamos no caminho certo, e principalmente nessa época de pandemia as pastas mais importantes estão na mão das mulheres, no sentido de que estão na linha de frente mesmo. Eu acredito que isso vai formar a sociedade, não é tomar o lugar de ninguém a gente está junto. É curioso porque Paraty é uma cidade mais conservadora, contraditoriamente moderna, mas que as mulheres são referências nas famílias, mas a gente ainda enfrenta o patriarcado.”

Publicidade

Se observarmos o poder público isso já começa a retratar o que é o poder da mulher, mesmo financeiramente, se a gente pensar na economia local quantas mulheres mantém as suas famílias, e com a pandemia isso ficou mais claro ainda, completou a Secretária de Educação.