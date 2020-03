Procon vai autuar empresa de ônibus que descumpriu decreto de bloqueio de linhas intermunicipais

Petrópolis - O Procon Petrópolis vai autuar a Viação Única-Fácil por descumprir, nesta quinta-feira, o decreto do prefeito Bernardo Rossi que proíbe, por 15 dias, a circulação de ônibus vindos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para a cidade e também a saída de ônibus de Petrópolis para a região.



A empresa foi flagrada durante a ação de fiscalização do decreto, coordenada pelo próprio prefeito no Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola. Por volta de 12h20, um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro - Petrópolis tentou desembarcar passageiros. Além do ônibus vindo da região metropolitana, os fiscais identificaram ainda outra linha da empresa trazendo passageiros de Juiz de Fora, o que descumpre também o decreto do governo do estado, restringindo as viagens interestaduais.



Além da viação Única, a ação do Procon teve como alvo a Viação Trel, empresa que atua no transporte de passageiros entre Petrópolis e a Baixada Fluminense e que acessa a cidade pela Serra Velha. A coordenadora do órgão, Raquel Motta, juntos com os Fiscais do Procon, identificaram o desembarque de passageiros além do limite entre a cidade Magé e Petrópolis. "Neste caso a empresa foi notificada e intimada, ou seja, informada oficialmente que a ação contraria o decreto. A reincidência da empresa pode resultar em autuação e multa", informa a coordenadora.



O decreto 1.095, publicado na quarta-feira no Diário Oficial do município impede a circulação de linhas intermunicipais que tenham como origem ou destino cidades da Região Metropolitana, onde já há confirmações de casos do COVID-19. O objetivo do prefeito é minimizar por meio da medida a circulação do vírus pela cidade.