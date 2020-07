Bebê, de apenas 15 dias, é salva pelo Corpo de Bombeiros após engasgar em casa

Petrópolis - Agentes do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) salvaram uma recém-nascida de 15 dias que ficou engasgada, na noite da última sexta-feira, em Petrópolis. A mãe da criança buscou ajuda no quartel, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro.



De acordo com informações dos bombeiros, a mãe da bebê apareceu desesperada em frente ao quartel, por volta das 20h, e disse que sua filha estava engasgada, sem conseguir respirar e que precisava de ajuda.



Os militares rapidamente prestaram socorro e desobstruíram as vias aéreas da criança. Logo em seguida, segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.