Por O Dia

Publicado 14/12/2020 07:25

Petrópolis - Ade Petrópolis informou neste domingo que a UPA do Centro registrou um grande número de atendimentos a pessoas com os sintomas de COVID-19, por isso continuam sendo atendidos no local apenas os pacientes classificados como urgência e emergência.

Pessoas com outras doenças estão sendo encaminhadas para outras unidades dedo município, como o Pronto Socorro do Alto da Serra e UPAs de Cascatinha e Itaipava. governo municipal informou ainda que, devido ao grande número de pacientes que têm buscado atendimento no Ponto de Apoio do Centro da cidade, foi necessário deslocar médicos da própriado Centro para o ponto de apoio.