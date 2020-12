Em visita ao Hospital Nossa Senhora de Aparecida, o prefeito Bernardo Rossi anunciou abertura de mais leitos para doentes de COVID-19. Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 09:09 | Atualizado 19/12/2020 09:21

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi anunciou, durante visita ao Hospital Nossa Senhora de Aparecida (HNSA) na tarde desta sexta-feira, a abertura de mais 47 leitos voltados à internação de pacientes infectados pela COVID-19 em petrópolis.

novo coronavírus. O funcionamento da unidade com essa finalidade terá início neste sábado. Hospital Nossa Senhora de Aparecida terá mais 12 leitos para atender pacientes com COVID-19 Reprodução gripe. Junto às vagas, outras medidas entrarão em vigor na cidade, como a transformação da UPA Centro em UPA Vermelha, voltada com exclusividade ao tratamento dos pacientes contaminados pelo. O funcionamento da unidade com essa finalidade terá início neste sábado.Além disso, o município está intensificando as barreiras sanitárias em todas as entradas de Petrópolis durante 24 horas, com reforço no número de agentes de saúde e forças de segurança. Nas ações, com o objetivo de proteção à cidade, passageiros terão a temperatura aferida e serão obrigados a retornar aos locais de origem em caso de febre acima de 37.8 graus ou sintomas aparentes de

Publicidade

prefeitura também deu continuidade às ações de testagem em massa da população, que já haviam sido ampliadas com ações de casa em casa.



“Vamos agir com o rigor que a pandemia determina. Estamos abrindo ainda mais leitos para a internação de pessoas que necessitam de intervenção médica de urgência, estamos transformando a UPA Centro em UPA Vermelha para o tratamento imediato dos pacientes e, também, intensificando as nossas barreiras sanitárias com mais agentes e forças de segurança, para que consigamos proteger a população da doença. Volto a pedir para que todos nos ajudem nessa luta também deu continuidade às ações de testagem em massa da população, que já haviam sido ampliadas com ações de casa em casa.“Vamos agir com o rigor que a pandemia determina. Estamos abrindo ainda mais leitos para a internação de pessoas que necessitam de intervenção médica de urgência, estamos transformando aem UPA Vermelha para o tratamento imediato dos pacientes e, também, intensificando as nossas barreiras sanitárias com mais agentes e forças de segurança, para que consigamos proteger a população da doença. Volto a pedir para que todos nos ajudem nessa luta evitando as aglomerações e seguindo as orientações da saúde, e lembro que mantenho firme nosso compromisso em salvar ainda mais vidas na cidade”, afirmou o prefeito.

No Hospital Nossa Senhora de Aparecida (HNSA), onde Bernardo e o vice-prefeito Baninho estiveram nesta sexta-feira, 12 leitos serão abertos nos próximos dias, totalizando 48 leitos de UTI específicos à internação de pacientes da COVID-19.

Publicidade

No SMH, mais cinco leitos de UTI-COVID também serão disponibilizados até a próxima segunda-feira. Outras dez vagas serão abertas no Hospital Alcides Carneiro, em Corrêas. Além disso, com a transformação da UPA Centro em UPA Vermelha, mais 20 leitos serão abertos, sendo 12 leitos de UTI e oito de clínica médica.