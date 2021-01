Por O Dia

Publicado 30/01/2021 09:11

Petrópolis - Com os atendimentos suspensos desde o início da pandemia, em março de 2020, o Ônibus Lilás do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM), voltará a oferecer atendimento nas comunidades mais distantes de Petrópolis a partir de fevereiro.

Na estrutura, as equipes oferecem serviços multidisciplinares, psicólogos e auxílio jurídico. A ideia é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica.

O Ônibus Lilás voltará a oferecer atendimento nas comunidades mais distantes de Petrópolis Reprodução

“O ônibus lilás é uma estrutura itinerante que aproxima as mulheres de quem pode orientá-las e ajudá-las. Ver este importante equipamento do município mais perto serve de estímulo para as mulheres peçam orientação e façam denúncias. Elas percebem que a rede de apoio está mais perto delas”, diz o prefeito interino, Hingo Hammes.

Publicidade

A primeira comunidade a receber a estrutura será Vila Rica. De acordo com Ana Luiza Franco, coordenadora do CRAM, o objetivo é difundir ainda mais a Lei Maria da Penha, suas formas de prevenção e mecanismos para romper com a situação de violência.

“A estrutura é uma importante ferramenta pois facilita o acesso de mulheres das áreas mais distantes, contribuindo para que conheçam os seus direitos”, explicou a coordenadora.

Publicidade

Ela lembrou que as equipes também orientam sobre outros atendimentos, por exemplo, dúvidas relacionadas a pensão alimentícia, entre outras. “O equipamento tem salas que garantem a privacidade delas. Estaremos atentas às normas de higiene e distanciamento social e o uso de máscaras”, garantiu Ana Luiza.

O ônibus começa a circular no dia 13 de fevereiro e os atendimentos acontecem sempre de 9h às 14h. Veja o cronograma:

13/02 – Escola Santa Teresinha, no Vila Rica.

27/02 – Praça de Secretário, em Secretário.

06/03 – Posto de Saúde da Posse

13/03 – Posto de Saúde do Brejal

20/03 – Escola M. Amélia Antunes Rabelo, em Madame Machado

27/03 – Escola Paulo Montes, em Araras.

03/04 – Escola Abelardo Delamare, no Caxambu.