Reunião do prefeito com representantes da Caixa Econômica Federal e do Movimento Aluguel Social e Moradia

Publicado 03/02/2021 08:01

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, recebeu nesta terça-feira (2) a superintendente da Caixa Econômica Federa na Região Serrana, Ludmila Azevedo; o gerente de habitação do banco, Rogério Toresani; e a líder do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, Cláudia Renata Ramos, para discutir questões relacionadas ao Conjunto Habitacional do Vicenzo Rivetti.

O encontro, realizado na sede da Prefeitura, também contou com a presença da secretária de Assistência Social, Rosane Borsato; do Secretário de Defesa Civil, tenente-coronel Gil Kempers; e de representantes da Secretaria de Fazenda.

Na reunião, intermediada pela Prefeitura, a líder do movimento apontou a necessidade de reparos na parte interna e no entorno do condomínio. Responsável pela contratação da empresa que fez as intervenções, a Caixa Econômica Federal informou, por meio dos representantes, que será feita uma averiguação para avaliar se houve alguma inconformidade no projeto e garantiu que a instituição fará todos os serviços necessários que forem de sua responsabilidade.

Hammes disse que a Prefeitura vai acompanhar o trabalho da Caixa, de forma a garantir que os serviços necessários sejam feitos rapidamente. “Estamos ajudando na identificação das prioridades, para que a Caixa busque as soluções mais rapidamente”, disse.

Equipes da Caixa farão uma vistoria detalhada no local nos próximos dias e, a partir disso, notificar a empresa responsável pela construção do condomínio para que faça as intervenções necessárias.

O Conjunto Habitacional do Vicenzo Rivetti abriga 776 famílias com perfil de vulnerabilidade social, inscritas no programa de aluguel social. A Secretaria de Assistência Social identificou, por meio do trabalho técnico social, a necessidade de atendimento a essas pessoas e está planejando a implementação de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) volante no local.

Na região, a prefeitura tem como contrapartida a responsabilidade de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um Centro de Educação Infantil (CEI) no entorno do condomínio. O governo interino está tomando todas as medidas necessárias para garantir o andamento dessas obras.

Na UBS, a obra se encontra na fase de colocação dos revestimentos (pisos e azulejos) e aguarda chegada de material para a conclusão do telhado. Já no CEI, o Município, foi necessária uma mudança no projeto, por causa de uma alteração na fundação. O novo projeto já está em análise.