Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:24

Petrópolis - O Procon Petrópolis notificou ospor falhas na prestação de serviços na cidade. A medida é uma resposta às constantes reclamações de clientes sobre problemas nas entregas de contas e produtos por meio da agência dos Correios.“Temos recebido reclamações sobre a prestação deficitária de serviços por parte dos Correios. Por isso vamos intensificar a fiscalização e, se for o caso, multar a empresa por prejuízo ao consumidor. A nossa orientação é para que o cliente entre em contato conosco para buscar uma solução”, afirmou o coordenador do Procon, Jorge Francis Vidart Badia, preocupado com o aumento dasPetrópolis explicou que os Correios têm dez dias para responder questionamentos sobre os procedimentos adotados em casos de reclamação do consumidor pela não entrega do produto, atraso, a inexistência de canal próprio para tratamento direto dessas reclamações e prazo de devolução do dinheiro no caso de produto extraviado.Consumidores que quiserem denunciar os problemas ocasionados pelos Correios e outraspodem agendar uma reunião presencial para relatar seu problema ou tirar dúvidas deve entrar em contato com os números 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476.O agendamento também pode ser feito pelo aplicativo ou pelo e-mail [email protected] O Procon funciona na Rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no Centro Histórico.