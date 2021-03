32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (Batalhão Dom Pedro II) Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:40 | Atualizado 12/03/2021 18:19

Petrópolis - O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (Batalhão Dom Pedro II) divulgou nesta sexta-feira (12) nota de pesar lamentando o falecimento do 1º tenente João Pedro Fontaine Manso, que pertencia à unidade, após reagir a uma tentativa de assalto.

“Os familiares do referido militar já foram avisados e as medidas de apoio médico, psicológico e de suporte espiritual estão sendo tomadas. Neste momento, os integrantes do 32º BIL Mth manifestam sinceras condolências à família enlutada do 1º Ten Fontaine Manso e prestam continência a esse honrado Oficial do Exército Brasileiro, ao tempo em que se solidarizam com os familiares e amigos do nobre companheiro, desejando que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos”, diz a nota.

O tenente Fontaine Manso, de 25 anos, foi morto na noite de quinta-feira (11) durante uma tentativa de assalto na rua Ramiro Magalhães, uma das saídas da Linha Amarela para o Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.



Testemunhas informaram que o militar foi abordado por dois criminosos quando parou o carro em um sinal. João Pedro reagiu e chegou a balear um dos assaltantes, mas também acabou atingido e não resistiu. O assaltante baleado morreu no local. O outro fugiu.