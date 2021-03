Subsecretário de Cidades, Bernardo Rossi, se reuniu nesta terça-feira (16) com Vinicius Sarciá, Presidente do Conselho de Administração da AgeRio Divulgação/Rogério Santana

Publicado 16/03/2021 19:12

Petrópolis - O Subsecretário de Cidades, Bernardo Rossi, se reuniu nesta terça-feira (16) com Vinicius Sarciá, Presidente do Conselho de Administração da AgeRio, para estreitar o diálogo entre os municípios da Região Serrana e a agência estadual de fomento para apoiar micro, pequenos e médios empreendedores no acesso à linha de créditos com taxas de juros reduzidas e diferenciadas.

O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio oferece financiamento com facilitação de taxas e parcelas para impulsionar os negócios em municípios que aderirem ao convênio, aumentando o potencial econômico para promoção do desenvolvimento. Além disso, existe uma gama de serviços de orientação ao empreendedor e atendimentos aos negócios locais para potencializá-los.

O Subsecretário destacou a disposição do Governo do Estado em sinalizar para o interior do estado. “A gente vê que o governador, Cláudio Castro, está preocupado com o interior, com nossa região, e a presença da AgeRio demonstra essa sinalização administrativa principalmente em uma preparação ao cenário econômico que estamos vivendo atualmente”, avalia.

Petrópolis é um dos municípios que podem participar do convênio, onde muitos empreendedores precisam de apoio para manter seus negócios ou mesmo investir em novas formas de atendimento aos clientes durante a pandemia. "A parceria com os municípios é importante para que a AgeRio possa entender a demanda dos empreendedores e do mercado de cada cidade, podendo assim realizar estudos para conseguir identificar uma forma de se manter ou se adequar durante um novo cenário que é apresentado", afirmou Vinicius Sarciá.

Bernardo Rossi pondera que o Governo do Estado está trabalhando em diálogo com a atual gestão de Petrópolis para que empresários da cidade tenham acesso ao programa.