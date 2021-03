Caminhão com carga de oxigênio na pista de subida da Serra de Petrópolis (BR-040) Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 08:01

Petrópolis - Equipes da Concer, com auxílio do Corpo de Bombeiros, desinterditaram parcialmente a BR-040, na subida da Serra de Petrópolis, após retirarem de pista o caminhão, que seguia para Brasília e tombou na manhã de segunda-feira (22) com carga de oxigênio, com a carga de oxigênio.

Dois guindastes foram alugados para destombar o veículo e colocá-lo em um refúgio da pista. Antes, porém, foi necessário aguardar o vazamento da maior parte do produto, conforme recomendação de segurança dos bombeiros.O acidente foi registrado no km 96 da BR040, no sentido Juiz de Fora, ontem às 9h35, deixando o tráfego interditado a partir da praça de pedágio de Caxias

, no km 102. O motorista do veículo informa que uma pane mecânica provocou o tombamento. Ele e o ajudante sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias.