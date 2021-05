Polícia foi chamada para ocorrência em Araras, onde dois jovens forma assassinados Reprodução/Redes Sociais

01/05/2021

Petrópolis - Dois homens foram mortos na noite desta sexta-feira (30) e um terceiro gravemente no bairro Araras, mais precisamente na alameda João Martins Freire, segundo informações da Polícia Civil e de moradores publicados nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, preservando o local do crime até a chegada da Polícia Civil. As investigações estão em andamento, segundo a 106ª DP, onde o caso foi registrado. Os dois assassinados eram envolvidos com o tráfico de drogas na localidade, segundo a polícia.