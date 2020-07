Idoso é suspeito de colocar fogo no próprio carro para dar 'golpe do seguro' - Divulgação

Rio - O juiz Antônio Luiz da Fonseca Lucchese, da Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, converteu nesta quarta-feira a prisão em flagrante de Heli Barroso Martins, de 66 anos, em preventiva. O homem é suspeito de ter provocado um incêndio de grandes proporções em área de vegetação na Reserva Biológica de Araras , em Petrópolis, na Região Serrana, após atear fogo no próprio carro visando receber o valor referente ao seguro do veículo, segundo as investigações da polícia.Na decisão, o magistrado afirmou que Heli teria apresentado diversas versões na delegacia quando registrou o roubo do seu veículo, fato que despertou desconfiança entre os policiais para solicitarem acesso às imagens de segurança de um posto de gasolina e constatarem que no dia anterior o indiciado teria comprado combustível numa garrafa pet, o que indicaria que já estaria arquitetando o suposto 'golpe do seguro'.A defesa do acusado pleiteou a nulidade do procedimento em razão do indiciado pertencer ao grupo de risco para contrair covid-19 em função de apresentar vários problemas de saúde. Mas não obteve êxito já que os laudos apresentados não comprovam tais afirmações por estarem desatualizados. O acusado está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.