Droga foi apreendida na noite desta quarta-feira na Via Dutra PRF / Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 20:39 | Atualizado 27/01/2021 20:51

Rio - Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, com o apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aconteceu na noite desta quarta-feira, resultou na apreensão de cocaína em Piraí, na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com a PRF, equipes estavam fazendo um patrulhamento na região para reprimir a entrada de drogas e armas no estado do Rio de Janeiro, quando fizeram uma abordagem em um caminhão baú. Em razão do nervosismo do motorista, vistoriaram o compartimento de cargas. Entre uma grande quantidade de sacos do mineral vermiculita, utilizado normalmente como isolante térmico, acústico e adubo, os policiais encontraram dez tabletes e dois grandes sacos de cocaína.

Publicidade

O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual. Ele relatou aos policiais que estava em viagem de trabalho de São Paulo para o Rio de Janeiro e alegou que não sabia que a droga estava ali. A quantidade de drogas encontradas não foi divulgada.