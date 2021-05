Ações de fiscalização da CPTrans aconteceram entre os meses de janeiro e abril deste ano Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 19:27

Petrópolis - Mais de 5,6 mil notificações relacionadas à circulação de veículos irregulares foram emitidas em cerca de 50 operações realizadas em Petrópolis pela CPTrans, em conjunto com o Detran, Detro, Polícias Civil e Militar e Guarda Civil.

As ações aconteceram entre os meses de janeiro e abril. Pelo menos 25% das infrações são referentes a motos que estavam em desacordo com a legislação.

Publicidade

De acordo com Luciano Moreira, presidente da CPTrans, o foco das ações é verificar, principalmente, a circulação de motos irregulares. Os agentes verificaram diferentes tipos de infrações, como por exemplo, alteração de características veiculares, falta de placas de identificação e motos com escapamento barulhento. “O objetivo é garantir o ordenamento do trânsito”, frisou o presidente da companhia.

No período, foram realizadas abordagens em todo o município, entre o primeiro e o quinto distrito. As últimas aconteceram em Pedro do Rio, Posse e Nogueira. Na tarde desta segunda-feira (3), foram desencadeadas na rua Paulo Barbosa e avenida Barão do Rio Branco.

Publicidade

Além das infrações cometidas por motociclistas, foram flagradas outras situações como transporte irregular de passageiros, condutor sem cinto de segurança e crianças sendo transportadas no banco da frente.