Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no CEI Irmã Silvana, na Comunidade do Neylor - Divulgação/Ascom

Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no CEI Irmã Silvana, na Comunidade do NeylorDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:37

Petrópolis - A nova pintura é como um cartaz de boas-vindas a quem entra no CEI Irmã Silvana, na Comunidade do Neylor. O espaço, agora reformado, ganhou brinquedos e mobiliário, cozinha remodelada e despensa, garantindo um espaço melhor tanto para os alunos quanto para os funcionários. O Centro de Educação Infantil atende 70 crianças com até 5 anos.

“É uma alegria estar aqui hoje, neste espaço que ganhou cara nova. Era um pedido antigo da comunidade, que foi atendido com todo cuidado e carinho. O CEI está lindo, com brinquedos e mobiliário novo. As crianças merecem, toda a equipe que atua no CEI e ama esse espaço, cuida com tanto carinho de cada cantinho, também. É um dia para se guardar na memória”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

Publicidade

Hammes enalteceu o envolvimento da comunidade e também da equipe do CEI. “Quando visitei a obra no CEI fiquei surpreso. Todos se dedicando. O amor das pessoas por esse espaço é realmente maravilhoso, nos mostra esperança e luz para um futuro ainda melhor”.

No CEI Irmã Silvana foi construída uma brinquedoteca, uma nova sala para a direção, foi feita a reforma do telhado e do muro, pintura de todas as salas e pintura interna e externa, reforma completa da cozinha, construção da área de material de limpeza e área externa e pintura artística interna e externa, com auxílio do profissional Rodrigo CB. Além disso, a unidade passou por adaptações para atender o projeto de Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, tendo o projeto aprovado com laudo de exigência e certificado de aprovação emitido.

Publicidade

“É emocionante estar aqui e ver cada cantinho preparado com tanto carinho para essa inauguração, já esquematizado para quando as crianças voltarem perceberem o quanto o CEI está renovado, com tudo novo, um ambiente acolhedor e seguro para todos eles. Parabenizo a diretora que tanto se dedicou para que esse dia chegasse. Esse trabalho realizado é a prova de que comunidade, gestão e poder público, podem juntos, mudar realidades. Agradeço ao prefeito, Hingo Hammes, por ter acolhido e acreditado nessa reforma”, afirmou a secretária de Educação, Marcia Palma.

A diretora do CEI Irmã Silvana, Sonia Damico, relembrou, emocionada, o quanto o CEI precisava da reforma.

Publicidade

“Três palavras definem esse dia: sonho, persistência e semeadura. Essa reforma era um sonho e às vezes nem acredito que se tornou realidade. As crianças amam o CEI. Mesmo distantes, elas sabem que, quando voltarem, encontrarão todo o amor e carinho aqui e é isso que me deixa ainda mais feliz, saber que elas encontrarão um CEI novo, todo lindo só para elas. O CEI precisava muito desse carinho e só tenho a agradecer todo apoio que recebemos para chegar nesse dia”, contou Sonia.

O presidente da Associação de Moradores, Gilmar Moura, também agradeceu o carinho do poder público com o CEI. “O trabalho feito aqui foi uma demonstração de amor. Todos juntos sempre pensando no melhor para as crianças. Meus parabéns para a diretora e o poder público, que se fez presente na nossa comunidade”.