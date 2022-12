Unidade de Saúde do bairro Rosa Machado, em Piraí - Divulgação/PMP

Publicado 05/12/2022 21:42 | Atualizado 05/12/2022 21:43

Em alusão ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à Aids, a prefeitura de Piraí disponibiliza testes rápidos gratuitos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) até a próxima sexta-feira (09). Ao longo desta semana, entre 8h e 16h, todas as unidades de saúde do município oferecem testes de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Os exames são realizados com a coleta de uma pequena quantidade de sangue e os resultados são liberados em até 30 minutos. A prefeitura ressalta que devem procurar as unidades de saúde pessoas que tiveram relação sexual sem preservativo ou passaram por alguma situação de exposição ao vírus.