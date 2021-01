Chico Vibe Redes Sociais

Publicado 25/01/2021 12:00

O Município de Porto Real foi representado pelo comediante Chico Vibe na gravação do projeto “Resende, Mostra o Brasil de Todos os Cantos”, que visa apresentar as mais diferentes culturas existente nas cinco regiões da nossa nação. As gravações ocorreram na sexta-feira (22), no Horto Municipal, respeitando as regras de distanciamento e protocolos contra a Covid-19.

Chico Vibe explicou que ele se apresenta na comédia em pé (stand-up comedy) há 10 anos. "Esse tipo de apresentação vem crescendo no Brasil, ganhando espaço tanto na mídia tradicional quanto na internet. Estou muito feliz de participar desse projeto e ainda de poder representar o município, mostrando que a cultura de Porto Real é recheada de talentos”, destacou.

O projeto “Resende, Mostra o Brasil de Todos os Cantos” tem previsão de estreia em março e estará disponível em plataformas digitais.