Assim como no pleito de 2020, a identificação biométrica não será utilizada Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 21:12 | Atualizado 04/02/2021 21:31

O TRE-RJ aprovou, na sessão plenária desta quinta-feira (4), resolução com o calendário das eleições suplementares para prefeito e vice dos municípios de Itatiaia e Santa Maria Madalena marcadas para 11 de abril. Estão aptos a votar os eleitores que possuíam domicílio eleitoral nos municípios em 11 de novembro de 2020. Assim como no pleito de 2020, a identificação biométrica não será utilizada e o uso de máscaras de proteção nas seções eleitorais será obrigatório.



A partir de 5 de março, último dia para apresentar o registro de candidatura, a 198ª Zona Eleitoral (Itatiaia) e a 60ª Zona Eleitoral (Santa Maria Madalena) funcionarão em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados. A propaganda eleitoral será permitida a partir de 6 de março. Os eleitos no dia 11 de abril exercerão mandato até o dia 31 de dezembro de 2024.



Em breve, a Resolução 1.162/2021 será publicada do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) com as demais datas e regras do processo eleitoral suplementar, como prazos para impugnações, julgamento de reclamações e direito de resposta, recursos e prestações de contas. Os eleitos que tiverem as contas de campanha aprovadas devem ser diplomados até o dia 3 de maio. A posse dos eleitos é uma atribuição da Câmara Municipal.



Os pleitos suplementares acontecem por determinação do TSE, que julgou indeferidos os registros dos candidatos que haviam obtido maioria de votos nas últimas eleições municipais em 2020. Com candidaturas sub judice, os políticos dos dois municípios não chegaram a ser diplomados, apesar dos resultados nas urnas.

os votos da chapa integrada por Eduardo Guedes (PSC) e Sebastião Mantovani (PSL), candidatos a prefeito e vice em Itatiaia, Eduardo Guedes assumiria o terceiro mandato consecutivo, o que contraria as leis eleitorais. O político do PSC assumiu em 2016, após a chapa que foi eleita ser cassada pela Justiça Eleitoral. Guedes venceu na eleição de 2016 e, em 2020, ele voltou a se candidatar ao poder Executivo de Itatiaia. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que(PSL), candidatos a prefeito e vice em Itatiaia, fossem anulados e novas eleições majoritárias realizadas . A decisão dos ministros aconteceu por entenderem que, se eleito,, o que contraria as leis eleitorais. O político do PSC assumiu em 2016, após a chapa que foi eleita ser cassada pela Justiça Eleitoral. Guedes venceu na eleição de 2016 e, em 2020, ele voltou a se candidatar ao poder Executivo de Itatiaia.

Publicidade