Envio da planilhas com os dados começou a ser realizado no dia 11 de fevereiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 09:00

Secretaria de Saúde de Porto Real está informando diariamente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) os nomes dos vacinados da cidade.



Apesar da recomendação do MPRJ ter sido para que os municípios informassem, através de seus sites oficiais na internet, a relação nominal de todas as pessoas vacinadas no dia imediatamente anterior, a prefeitura informou que não pretende divulgar nomes dos pacientes vacinados, presando pela questão de sigilo dos moradores. Como forma de mostrar transparência durante o período de vacinação contra a Covid, a Secretaria de Saúde de Porto Real está informando diariamente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) os nomes dos vacinados da cidade.

De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Resende as informações vêm sendo devidamente prestadas pela prefeitura. "A promotoria determinou à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real que forneça, diariamente, a relação dos vacinados naquele dia, com informações como nome completo, CPF, local em que a vacinação ocorreu e em qual grupo prioritário o vacinado se enquadra", diz a nota oficial.

Através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município envia diariamente uma planilha com os dados dos pacientes vacinados para o Ministério Público (MP). O documento tem como base os grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), contendo: nome, CPF, local de vacinação, idade, cargo (em caso de profissionais da Saúde), a data da aplicação, o nome da fabricante e o lote da vacina utilizada.



O envio da planilhas com os dados começou a ser realizado no dia 11 de fevereiro. “É a forma de comprovarmos o nosso trabalho e garantir que não haja violação na fila de prioridades. Complementando esse trabalho, também fazemos a divulgação do novos grupos que serão contemplados com a vacinação”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis.



Até o momento, o município já aplicou já vacinou 2317 pessoas contra a Covid-19 com a 1º dose, 566 moradores já receberam a 2ª dose. De acordo com o programa de imunização, os idosos com 66 anos ou mais estão sendo vacinados atualmente.