Publicado 29/04/2021 14:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) realiza a partir dessa quinta-feira (29), a vacinação da 2ª dose da vacina Coronavac em pessoas com 65 anos. O atendimento será feito de forma agendada.

Para isso, a Secretaria de Saúde solicita que os idosos aguardem o contato de um profissional de saúde para receber o horário e local de vacinação.

No ato da vacinação é preciso ter em mãos: RG e CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cartão de comprovação do recebimento da 1ª dose.