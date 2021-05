Caixas para doação ficarão na entrada de supermercados, academias e farmácias Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:00

O inverno está chegando, e com a pandemia houve um agravamento da crise econômica. Preocupada com este cenário, a Prefeitura de Porto Real prepara através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real, SMASDHH, a campanha do agasalho “Abraço Quentinho”, que consistirá em postos de recolhimento espalhados pelo município, onde as pessoas poderão depositar suas doações de agasalhos, mantas, roupas e cobertores que serão distribuídos posteriormente pela SMASDHH para as famílias carentes.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, esta é uma forma de muitas famílias carentes sentirem-se abraçadas. “Assim que as caixas de recolhimento estiverem prontas e distribuídas em alguns espaços públicos da cidade, avisaremos as pessoas que puderem e desejarem participar da campanha”, frisou a secretária, comentando que as caixas ficarão na entrada de supermercados, academias, farmácias, na Prefeitura e na própria sede da secretaria; entre outros pontos da cidade.

Ela informou que todos os dias no final da tarde uma equipe da SMASDHH fará o recolhimento para a higienização antes da doação. Quem quiser fazer doação de maiores quantidades pode entrar em contato pelo telefone (24) 3353-1779, que uma equipe da SMASDHH buscará a doação no local.

A secretária afirmou que a campanha “Abraço Quentinho” é uma forma de passar o calor humano de cada um para quem mais precisa neste momento. “Peço que as pessoas já comecem a separar peças que podem servir para doação, entre mantas, cobertas, agasalhos infantis, juvenis e adultos, abrace nossa campanha do agasalho e ajude a aquecer quem tem frio”, concluiu Valéria Sá.