Os testes fazem parte de um lote de cinco mil que foi repassado pelo Governo do Estado do Rio recentemente. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/03/2021 14:34

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Saúde, realizou a testagem da Covid-19 em servidores das secretarias municipais. Nesta semana, a equipe iniciou o serviço pela Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e, até sexta-feira (12), vai testar os profissionais da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Secretaria de Assistência Social; e Secretaria de Cultura e Lazer. Os testes fazem parte de um lote de cinco mil que foi repassado pelo Governo do Estado do Rio recentemente.



"Seguimos com a testagem dos servidores, além de garantir os testes nas unidades de saúde que recebem pacientes com suspeitas de Covid-19. Nosso objetivo é continuar registrando o número real de infectados em nosso município e, assim, criar manter o planejamento para combater o avanço da doença", disse a secretária municipal de Saúde, Renata Fagundes.

Na próxima semana, serão testados os profissionais da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca e Secretaria de Educação (setor administrativo). Os testes atuais avaliam a presença de dois tipos de anticorpos diferentes: IgG e IgM. O significado do teste depende de quais dessas proteínas foram identificadas. Quando o resultado é positivo apenas para IgM, significa que a pessoa está ou esteve recentemente infectada. Quando o resultado é positivo para IgG significa que a pessoa já entrou em contato com o vírus no passado.