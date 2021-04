A reunião na sede da Prefeitura foi conduzida pela prefeita Fátima Pacheco. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/04/2021 12:28 | Atualizado 06/04/2021 12:30

QUISSAMÃ - Em uma reunião realizada nesta quarta-feira (31), a Prefeitura de Quissamã definiu que vai lançar um programa de auxílio para microempresas e Microempreendedores Individuais (MEIs) do município devido aos efeitos na economia provocados por mais um momento crítico da pandemia da Covid-19. O governo municipal vai realizar um cadastramento já no início da próxima semana, pelo portal oficial da prefeitura (www.quissama.rj.gov.br).



A reunião na sede da Prefeitura foi conduzida pela prefeita Fátima Pacheco e contou com a participação do vice-prefeito, Marcelo Batista; das secretárias de Fazenda, Simone Moreira, e de Assistência Social, Tânia Magalhães; e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.

Publicidade



"Sempre buscamos formas de apoiar os segmentos do nosso município durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, quando a pandemia está em seu pior momento, estamos elaborando o projeto para auxiliar as microempresas e MEIs. Com isso, o objetivo é fortalecer a economia e, assim, manter empregos no nosso município", contou a prefeita Fátima Pacheco.