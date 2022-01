Resende na Copinha conseguiu eliminar Fortaleza e Corinthians - Alexandre Neto / Foto do Jogo

Resende na Copinha conseguiu eliminar Fortaleza e CorinthiansAlexandre Neto / Foto do Jogo

Publicado 20/01/2022 15:55 | Atualizado 20/01/2022 15:57

O Resende promoveu para os profissionais 10 jogadores que se destacaram pelo clube na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. São eles: o goleiro Matheus Salles, o lateral-esquerdo Douglas, os zagueiros Peixoto e Halls, os meio-campistas Índio, João Felipe, Medina e Brendon, além dos atacantes Bismarck e Léo Pedro.

Durante a competição no Estado de São Paulo, a equipe se destacou. Primeiro, se classificou em segundo lugar no mesmo grupo do Corinthians. Já no mata-mata, mandou para a casa o Fortaleza . Depois, expulsou o Corinthians , maior campeão da Copinha. No jogo seguinte, depois de empatar no tempo normal com o Botafogo, foi eliminado nos pênaltis.